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Социологи выяснили, какие символы олицетворяют Россию
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Социологи выяснили, какие символы олицетворяют Россию 

САРАТОВ24 8 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Активисты из общероссийского народного фронта провели опрос среди жителей городов и сел. Пытались узнать, что они знают о своей малой Родине. Опросили несколько тысяч человек из шестидесяти регионов страны. Интересовались, что граждане считают символами своих населенных пунктов, что знают из истории и традиций родного города, о его месте в жизни страны, а также каких изменений они ждут в жизни малой родины.
И вот что выяснили: более 27% опрошенных ассоциируют родной город с природой, ландшафтами, лесами, озерами. Для 21% опрошенных их город ассоциируется с домом и малой родиной, 14% — с историческими событиями и сооружениями. Например, жители Челябинска отмечают падение метеорита, а жители Брянска — партизанское движение в годы Великой Отечественной войны.
Назвали россияне и их любимые достопримечательности, куда бы они посоветовали сходить туристам. Так, по мнению респондентов, главное в городе это исторические объекты — здания и сооружения. Так считают почти тридцать процентов (29%). Чуть меньше (27%) опрошенных в числе достопримечательностей назвали мемориалы и памятники.
Кстати, знают о них даже не все жители того или иного города. Поэтому главное по мнению респондентов больше внимания уделять развитию этих символов.
Тем более что опрос показал, 85% жителей ждут изменений на малой родине. В частности благоустроить малую родину — отремонтировать пешеходные дорожки, установить освещение. Более 22% опрошенных считают, что нужно уделить внимание благоустройству малой родины: ремонт пешеходных дорожек, установка освещения, разбить сады и парки. Затронули и тему ремонта и строительства дорог, а также уборки мусора.
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