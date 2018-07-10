Федеральные эксперты проверили работу свердловской полиции

Социологи Всероссийского НИИ МВД России провели социологическое исследование, измерив уровень доверия граждан к полиции. В опросе участвовали 600 жителей Екатеринбурга и 300 верхнепышминцев в пяти возрастных категориях: 18-24 года (15,6%), 25-29 лет (17,6%), 30-39 лет (26,4%), 40-49 лет (21,1%), 50 лет и старше (18,9%).

О результатах анкетирования «АиФ-Урал» сообщил пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых . По данным столичных социологов ведомственного НИИ, 38,2% жителей Екатеринбурга отметили, что «скорее уверены» в защищенности от преступников и их посягательств на здоровье и имущество, а 18,6% полностью «уверены» в своей защищенности, сформировав тем самым 56,8% положительных ответов. Около 60% респондентов в случае возникновения проблем прежде всего рассчитывают на полицию. «Более половины опрошенных (54,6%) считают, что уральская полиция хорошо справляется со своими обязанностями, противоположного мнения придерживается 21,7% опрошенных», — отметил Горелых.

Уверенность жителей Верхней Пышмы в защищенности от преступников выше — более 71% респондентов уверены в своей безопасности.

Интересно, что опрошенные граждане отметили необходимость активизации борьбы с коррупцией (48,7% респондентов), причем 40,2% респондентов настаивали на повышении качества отбора при приеме в МВД, а также за улучшение профессиональной подготовки уже нанятых на службу. За это высказались 38,5% опрошенных. При этом большинство выразило готовность помогать полиции, а каждый второй опрошенный имеет свое мнение, сложившееся на основании жизненного опыта.

Социологи выявили одну любопытную деталь. В частности, вскрылись факторы, которые не относятся к системе МВД, но так или иначе влияют на формирование общественного мнения об этом институте. Это, к примеру, состояние дорог и сферы здравоохранения, уровень безработицы и ряд других. «Срез мониторинга доведен до руководства ГУ МВД России по Свердловской области и всех заинтересованных служб и подразделений гарнизона для детального изучения», — сказал полковник Горелых.

По роду занятий респонденты распределились таким образом: 10% — предприниматели, 20%–служащие, 35,4%–рабочие, 13%–пенсионеры, 5,6%–домохозяйки, 3,7%–безработные, 8%–студенты, 3,8% — не определены. Начальное общее или основное общее образование имеют 1,3% респондентов, среднее профессиональное — 35,7%, высшее профессиональное — 48,2%.