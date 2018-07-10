Латышский писатель-фантаст обозвал россиян «генетическим отклонением»

Писатель-фантаст из Латвии Дидзис Седлениекс считает россиян, проживающих в Латвии, животными.

По его мнению, русские люди имеют генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей.

— У этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить, — заявил Седлениекс.

В свою очередь пользователи осудили фантаста за резкое высказывание, разжигающее межнациональную рознь.