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Латышский писатель-фантаст обозвал россиян «генетическим отклонением»
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Латышский писатель-фантаст обозвал россиян «генетическим отклонением» 

Пятый канал 7 часов назад
Фото: Пятый канал
Писатель-фантаст из Латвии Дидзис Седлениекс считает россиян, проживающих в Латвии, животными.
По его мнению, русские люди имеют генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей.
— У этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить, — заявил Седлениекс.
В свою очередь пользователи осудили фантаста за резкое высказывание, разжигающее межнациональную рознь.
Ранее Пятый канал рассказывал о писательнице из Норвегии Эрике Фатланд, которая объехала граничащие с Россией государства и предрекла стране скорую гибель.
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