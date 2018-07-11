«Круто, что в Самаре перекрыли весь центр!»: Самара заняла 5 место в рейтинге городов ЧМ

Известный блогер Илья Варламов составил рейтинг городов-организаторов матчей чемпионата мира по футболу. Самара заняла в нем пятое место.

Блогер поставил 21 балл. Его похвалу заслужили новый терминал аэропорта Курумоч, обновление памятников архитектуры в историческом центре и, как ни странно, установка заборов.

— Очень круто, что в Самаре перекрыли весь центр! Город на время чемпионата стал пешеходным — получилась одна большая фан-зона, за что отдельный лайк. 4 из 5, — написал Илья Варламов.

А вот архитектуру стадиона блогер счел примитивной.

— Стадион в Самаре интересный, но архитектура устарела лет на 20. Сегодня от архитектуры ждёшь шоу! Мне хочется видеть интерактивные фасады, трансформацию в зависимости от времени суток и погоды. А какое шоу даёт эта летающая тарелка? Чисто, скромно, но не более того. 3 балла из 5, — поставил оценку блогер. — Благоустройства вокруг стадиона нет вообще. Так что обсуждать тут нечего.

Еще раз Илья Варламов прошелся по качеству реконструкции набережной у монумента «Ладья».

— Набережную сделали неправильно, убого. Если честно, мне даже неловко всерьёз обсуждать этот проект. Примитивно, неграмотно, бездарно. Москвичи и казанцы просто рассмеются, глядя на это. Жители других городов могут не понять, что тут плохого, но это вопрос времени. Даже самарский губернатор признал, что новая набережная ему не понравилась. Кстати, как я и предупреждал, склоны набережной «поплыли» после первого же сильного дождя, — напомнил блогер.

Для чистоты оценки блогер решил не включать в рейтинг Москву Санкт-Петербург . Выглядит список следующим образом.

1. Казань — 25 баллов2. Екатеринбург — 24 балла3. Нижний Новгород — 23 балла4. Ростов-на-Дону — 22 балла5. Самара — 21 балл6. Калининград — 19 баллов7. Волгоград — 18 баллов 8. Саранск — 14 баллов9. Сочи — 10 баллов