Ещё
«Круто, что в Самаре перекрыли весь центр!»: Самара заняла 5 место в рейтинге городов ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Круто, что в Самаре перекрыли весь центр!»: Самара заняла 5 место в рейтинге городов ЧМ 

63.ru 11 июля 2018
Фото: progorodsamara.ru
Известный блогер Илья Варламов составил рейтинг городов-организаторов матчей чемпионата мира по футболу. Самара заняла в нем пятое место.
Блогер поставил 21 балл. Его похвалу заслужили новый терминал аэропорта Курумоч, обновление памятников архитектуры в историческом центре и, как ни странно, установка заборов.
— Очень круто, что в Самаре перекрыли весь центр! Город на время чемпионата стал пешеходным — получилась одна большая фан-зона, за что отдельный лайк. 4 из 5, — написал Илья Варламов.
А вот архитектуру стадиона блогер счел примитивной.
— Стадион в Самаре интересный, но архитектура устарела лет на 20. Сегодня от архитектуры ждёшь шоу! Мне хочется видеть интерактивные фасады, трансформацию в зависимости от времени суток и погоды. А какое шоу даёт эта летающая тарелка? Чисто, скромно, но не более того. 3 балла из 5, — поставил оценку блогер. — Благоустройства вокруг стадиона нет вообще. Так что обсуждать тут нечего.
Еще раз Илья Варламов прошелся по качеству реконструкции набережной у монумента «Ладья».
— Набережную сделали неправильно, убого. Если честно, мне даже неловко всерьёз обсуждать этот проект. Примитивно, неграмотно, бездарно. Москвичи и казанцы просто рассмеются, глядя на это. Жители других городов могут не понять, что тут плохого, но это вопрос времени. Даже самарский губернатор признал, что новая набережная ему не понравилась. Кстати, как я и предупреждал, склоны набережной «поплыли» после первого же сильного дождя, — напомнил блогер.
Для чистоты оценки блогер решил не включать в рейтинг Москву и Санкт-Петербург. Выглядит список следующим образом.
1. Казань — 25 баллов2. Екатеринбург — 24 балла3. Нижний Новгород — 23 балла4. Ростов-на-Дону — 22 балла5. Самара — 21 балл6. Калининград — 19 баллов7. Волгоград — 18 баллов 8. Саранск — 14 баллов9. Сочи — 10 баллов
Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Он продлится до 15 июля. В Самаре прошли шесть игр турнира. Мы сделали хронику-подборку самых ярких кадров с этих матчей, чтобы еще раз прожить эти удивительные минуты праздника большого футбола.
63.ru: последние новости
«Чёрный день настал, а денег нет»: крах «Газбанка» заморозил зарплаты и пенсии тысяч самарцев Азаров о крахе «Газбанка»: «К этому привели управленческие ошибки» Депутат из Самары собрал клубнику Грудинина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками120
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня17
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение