Литва стала европейским лидером по сокращению численности населения

Литва возглавила список стран Евросоюза , в которых в 2017 году сильнее всего сократилось население. Об этом говорят данные, опубликованные статистической службой Eurostat.

В 2017 году число жителей Литвы сократилось на 13,8 человека в расчёте на каждую тысячу граждан. На втором месте Хорватия с результатом 11,8 человека. Латвия оказалась третьей: в расчёте на тысячу человек число жителей этой республики сократилось на 8,1 гражданина.

Сейчас численность населения Литвы составляет 2,8 миллиона человек. В момент распада СССР в республике проживало 3,7 миллиона граждан. В основном причиной такой убыли стала высокая эмиграция, считающаяся одной из главных угроз стране.