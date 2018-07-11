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Литва стала европейским лидером по сокращению численности населения
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Литва стала европейским лидером по сокращению численности населения 

Парламентская газета 11 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Литва возглавила список стран Евросоюза, в которых в 2017 году сильнее всего сократилось население. Об этом говорят данные, опубликованные статистической службой Eurostat.
В 2017 году число жителей Литвы сократилось на 13,8 человека в расчёте на каждую тысячу граждан. На втором месте Хорватия с результатом 11,8 человека. Латвия оказалась третьей: в расчёте на тысячу человек число жителей этой республики сократилось на 8,1 гражданина.
Сейчас численность населения Литвы составляет 2,8 миллиона человек. В момент распада СССР в республике проживало 3,7 миллиона граждан. В основном причиной такой убыли стала высокая эмиграция, считающаяся одной из главных угроз стране.
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