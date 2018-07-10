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Проголосовать за Гончаровский парк в опросе «Любимые места Москвы» смогут активные жители Бутырского района
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Проголосовать за Гончаровский парк в опросе «Любимые места Москвы» смогут активные жители Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
На сайте «Активный гражданин» стартовало голосование «Любимые места Москвы». На этот раз пользователям предлагается выбрать лучший парк столицы. Активные жители Бутырского района смогут проголосовать за Гончаровский парк.
В рамках опроса можно отдать свой голос за самый живописный парк, самый любимый парк для тихого отдыха, а также за самый любимый парк для отдыха с детьми. Участникам голосования предлагается выбрать парк из ниспадающего списка либо ввести свой вариант ответа.
Для завершения опроса необходимо ввести свой номер телефона в окне, которое появится после нажатия кнопки «Завершить голосование», а затем в строке ниже ввести код подтверждения, который будет отправлен в ответ на ваше сообщение.
Голосование доступно по ссылке. (вт)
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