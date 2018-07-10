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В МосГУ стараются заботиться об экологии
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В МосГУ стараются заботиться об экологии 

Управа района Вешняки 13 часов назад
Фото: Управа района Вешняки
Несколько лет назад в Московском Гуманитарном университете (ул. Юности, д.5) был запущен экологический проект, получивший название «Зелёный университет».
Студенты вуза могут получить самую свежую информацию и узнать об основных экологических проблемах современности на специальной странице проекта. В университете лампы накаливания заменяют на светодиодные, пропагандируют электронный документооборот без использования бумаги и сдачу отходов на переработку.
Столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды МосГУ был отмечен дипломом за «Самый высокий уровень эко-сознательности сотрудников».
Не так давно «Зелёный университет» устроил голосование ВКонтакте на экологическую тематику. По данным опросов выяснилось, что большинство респондентов обеспокоено количеством мусора, приносимого из магазинов. Об этом заявили 57% опрошенных. А 5% отметили, что ранее об этом не задумывались, а теперь начнут обращать внимание.
18% подписчиков группы «Зелёного университета» уже собирают отдельно и затем сдают батарейки и лампочки в пункты сбора, 17% сумели отказаться от пластиковых пакетов на кассе, 13% пользуются многоразовыми контейнерами и сумками, а 13% передают не нужную им больше одежду нуждающимся или на переработку.
Неплохое начало!
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