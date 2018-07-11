ЧМ-2018: Кто станет вторым финалистом турнира? Онлайн дня

12:15 Если кто забыл, вчера в первом полуфинале Франция обыграла Бельгию со счетом 1:0.

🇫🇷💃🕺🎶🙌После вчерашнего полуфинала Париж еще долго не мог уснуть…#FRABEL pic.twitter.com/8kZGlGAMYC — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 11, 2018

Англии. 12:00 Всем привет! Сегодня нас ждет второй полуфинал ЧМ-2018: в «Лужниках» сойдутся сборные Хорватии

За кого вы будете болеть в матче Хорватия — Англия?

даты проведения: 10.07.2018 г. — 11.07.2018 г. Обсудить

Планировал за Хорватию. Но после слов Виды и Вукоевича — за Англию

А разве Вида сказал что-то плохое? За Хорватию

Всегда любил Англию, поэтому за них После вылета России мне ЧМ-2018 уже не интересен

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