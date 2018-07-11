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ЧМ-2018: Кто станет вторым финалистом турнира? Онлайн дня
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ЧМ-2018: Кто станет вторым финалистом турнира? Онлайн дня 

Карельские вести 11 июля 2018
Фото: Экспресс-газета
12:15 Если кто забыл, вчера в первом полуфинале Франция обыграла Бельгию со счетом 1:0.
🇫🇷💃🕺🎶🙌После вчерашнего полуфинала Париж еще долго не мог уснуть…#FRABEL pic.twitter.com/8kZGlGAMYC — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 11, 2018
12:00 Всем привет! Сегодня нас ждет второй полуфинал ЧМ-2018: в «Лужниках» сойдутся сборные Хорватии и Англии.
За кого вы будете болеть в матче Хорватия — Англия?
даты проведения: 10.07.2018 г. — 11.07.2018 г. Обсудить
Планировал за Хорватию. Но после слов Виды и Вукоевича — за Англию
А разве Вида сказал что-то плохое? За Хорватию
Всегда любил Англию, поэтому за них  После вылета России мне ЧМ-2018 уже не интересен
Поделитесь с друзьями и знакомыми данной статьёй! По материалам: www.sovsport.ru
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