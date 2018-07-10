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«Золотая сотня» московских квартир серьезно поредела
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«Золотая сотня» московских квартир серьезно поредела 

dom.lenta.ru 12 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
Значение индекса ста самых дорогих квартир Москвы в аренду в июне 2018 года выросло к марту на 2,1 процента. При этом из списка «золотой сотни», составленного в конце первого квартала, выбыло 40 процентов лотов. Об этом говорится в материалахк компании Savills (есть в редакции «Дома»).
По состоянию на конец июня значение индекса составило 25,16 тысячи долларов за квартиру в месяц. За квартал показатель вырос на 2,1 процента, за год — на 6,4 процента. В течение второго квартала 2018-го из первой сотни самых дорогих арендных квартир столицы выбыло 40 процентов предложения.
«Выбывшие из рейтинга квартиры были сняты с реализации либо сданы в аренду, а их места были заняты другими дорогостоящими предложениями», — отмечается в материалах компании. При этом за квартал в «золотой сотне» стало меньше квартир в бюджете до 15 тысяч долларов за лот в месяц — доля такого предложения снизилась с 35 до 30 процентов. Доля предложения в бюджете 45-50 тысяч за квартиру в месяц, напротив, выросла с двух до семи процентов всего объема.
Ранее в июле 2018-го эксперты Savills подсчитали стоимость ста самых дорогих предложений московского элитного рынка на продажу. Совокупная стоимость квартир из первой сотни составила 741 миллион долларов, при этом самый дорогой лот был выставлен на продажу за 26 миллионов долларов, самый дешевый — за полтора миллиона.
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