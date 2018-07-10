В июне российские авиакомпании перевезли более 11 млн пассажиров 

За шесть месяцев 2018 года отечественные авиакомпании перевезли 51,3 миллиона человек. Это на 11 процентов больше, чем за первое полугодие 2017 года, сообщили в Росавиации. Рост за июнь этого года (по сравнению с июнем 2017 года), по оперативным данным, составил 9,4 процента. За первый летний месяц было перевезено 11,3 миллиона человек.
Больше всего в процентном отношении рост у "S7" (на 19,5 процента). На втором месте "Уральские авиалинии". Они прибывали от своих объемов прошлого года 17,7 процента. А вот по числу пассажиров в лидерах "Аэрофлот", так как у него и в прошлом июне били самые большие показатели производительности среди российских авиакомпаний. Он перевез на 3,2 миллиона человек больше, чем в прошлом году.
Но прибывал к объемам 2017 года всего 9,6 процента. На втором месте по прибавке количества пассажиров «Россия» — 1,25 миллиона (0,5 процента).