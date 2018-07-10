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В июне российские авиакомпании перевезли более 11 млн пассажиров
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В июне российские авиакомпании перевезли более 11 млн пассажиров 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
За шесть месяцев 2018 года отечественные авиакомпании перевезли 51,3 миллиона человек. Это на 11 процентов больше, чем за первое полугодие 2017 года, сообщили в Росавиации. Рост за июнь этого года (по сравнению с июнем 2017 года), по оперативным данным, составил 9,4 процента. За первый летний месяц было перевезено 11,3 миллиона человек.
Больше всего в процентном отношении рост у "S7" (на 19,5 процента). На втором месте "Уральские авиалинии". Они прибывали от своих объемов прошлого года 17,7 процента. А вот по числу пассажиров в лидерах "Аэрофлот", так как у него и в прошлом июне били самые большие показатели производительности среди российских авиакомпаний. Он перевез на 3,2 миллиона человек больше, чем в прошлом году.
Но прибывал к объемам 2017 года всего 9,6 процента. На втором месте по прибавке количества пассажиров «Россия» — 1,25 миллиона (0,5 процента).
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