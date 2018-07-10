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Трамп назвал себя самым популярным республиканцем в истории партии
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Трамп назвал себя самым популярным республиканцем в истории партии 

ТАСС 9 часов назад
ТАСС, 10 июля. Президент США Дональд Трамп назвал себя самым популярным политиком-республиканцем за всю историю партии.
Соответствующую запись он сделал во вторник на своей странице в Twitter.
"Новый опрос общественного мнения показывает, что Трамп, с поддержкой более 90% [участвовавших в опросе], является самым популярным республиканцем в истории партии. Вот это да!", — отметил президент.
Трамп поблагодарил своих сторонников, пояснив, что благодаря их поддержке страна быстро развивается.
"Другие страны хотят установить безумные торговые соглашения. Экономика [США] бурно растет. Кандидат в состав Верховного суда получает отличные отклики", — перечислил Трамп наиболее существенные на его взгляд события, произошедшие в США в последнее время под его руководством.
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