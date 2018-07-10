В свердловской полиции заявили, что жители им доверяют

Полицейские теперь достоверно знают, что люди им доверяют. Это стало известно после проведения опроса 600 жителей Екатеринбурга и 300 — в Верхней Пышме.

— Гражданам предлагали ответить на ряд вопросов, которые позволили бы сформировать четкое объективное представление о том, насколько они доверяют органам внутренних дел , — пояснил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых . — Готовы ли они обращаться в полицию за помощью и видят ли какие-либо позитивные или отрицательные изменения в работе стражей порядка.

Данные получились следующие: 38,2% отметили, что скорее уверены в защищенности от преступников и посягательств на свою жизнь, здоровье, имущество, ещё 18,6% полностью уверены в своей защищенности. В итоге выходит, что 56,8% положительно оценивают работу полицейских.

При этом 60% респондентов в обеспечении своей защиты от преступных посягательств прежде всего рассчитывают на помощь органов внутренних дел. Более половины опрошенных (54,6%) считают, что уральская полиция хорошо справляется со своими обязанностями, противоположного мнения придерживаются 21,7% опрошенных.

— Жители считают, что необходимо ужесточить контроль за лицами, вышедшими из мест лишения свободы, увеличить количество опорных пунктов участковых уполномоченных и число патрульно-постовых нарядов на улицах и в общественных местах, а также повысить служебную дисциплину самих стражей порядка, качественно улучшить порядок регистрации и реагирования на заявления и сообщения граждан, — подметил Валерий Горелых.

Любопытно, что результаты исследования в Верхней Пышме несколько отличаются от итогов опроса в Екатеринбурге. Здесь в безопасности от преступников себя чувствует 71% опрошенных.