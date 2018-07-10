Количество посетивших Грузию граждан России увеличилось на 27%

По сообщению информационно-аналитического департамента МВД Грузии , это на 27,3% больше данных за аналогичный период 2017 года. В июне приток приехавших из РФ на 48,4% по сравнению с маем, а по сравнению с июнем прошлого года рост составил 26,5%, до 172,1 тыс. человек. Такая цифра стала наивысшим июньским показателем за последние 12 лет. Россияне стали первыми по числу посещений Грузии в прошлом месяце.

Армении. По количеству же граждан, посетивших Грузию за шесть месяцев текущего года, Россия поднялась с четвертого на третье место, уступая позиции Азербайджану

В первом полугодии 2018 года Грузию посетили 3 млн 415,2 тыс. иностранцев, что на 13,9% больше по сравнению с январем-июнем прошлого года. Из них туристов было 1 млн 627,5 тыс. человек (рост на 24,2%), транзитом побывали в республике 717,4 тыс. человек (рост на 16,6%), остальные 1 млн 70,3 тыс. — посетители другой категории, количество которых снизилось на 0,1%.

В 2017 году в Грузии побывали 7 млн 556,3 тыс. иностранцев — на 18,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 392,8 тыс. граждан РФ (рост за год на 34,1%).