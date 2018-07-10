В Красноярском крае половина вейперов курит обычные сигареты

Половина вейперов Красноярского края курит обычные сигареты. К такому выводу пришли специалисты краевого Центра медицинской профилактики.

Для подробного изучения проблемы волонтёры провели соцопросы в вэйп-магазинах. Результаты исследования показали, что среди вейперов больше мужчин — 70%, соответственно женщин — 30%. В основном это молодёжь. Причём большая часть курильщиков нисколько не беспокоится о воздействии пара вейпов на здоровье, и считает, что он не вызывает зависимость.

32,9% респондентов сказали, что курят электронные сигареты из-за приятного вкуса. Меньшее количество отметили, что вейпы просто популярны, их можно курить в общественных местах.

К слову, в ходе опроса выяснилось, что 51% людей, помимо вейпов, курит обычнее сигареты. Эксперты отмечают, что это обернётся владельцам вредных привычек двойным отрицательным эффектом.