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В Красноярском крае половина вейперов курит обычные сигареты
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В Красноярском крае половина вейперов курит обычные сигареты 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Половина вейперов Красноярского края курит обычные сигареты. К такому выводу пришли специалисты краевого Центра медицинской профилактики.
Для подробного изучения проблемы волонтёры провели соцопросы в вэйп-магазинах. Результаты исследования показали, что среди вейперов больше мужчин — 70%, соответственно женщин — 30%. В основном это молодёжь. Причём большая часть курильщиков нисколько не беспокоится о воздействии пара вейпов на здоровье, и считает, что он не вызывает зависимость.
32,9% респондентов сказали, что курят электронные сигареты из-за приятного вкуса. Меньшее количество отметили, что вейпы просто популярны, их можно курить в общественных местах.
К слову, в ходе опроса выяснилось, что 51% людей, помимо вейпов, курит обычнее сигареты. Эксперты отмечают, что это обернётся владельцам вредных привычек двойным отрицательным эффектом.
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