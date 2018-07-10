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В ЕС не возьмут: Украина может рассчитывать только на лимитированную ассоциацию
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В ЕС не возьмут: Украина может рассчитывать только на лимитированную ассоциацию 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют опубликованные немецким Фондом Маршалла результаты социологического опроса.
На вопрос хотите ли вы вступления Украины в ЕС в 2014 году, больше половины европейский граждан (52%) хотели, чтобы Украина стала членом Европейского сообщества. Однако уже в 2017 году эта цифра снизилась до 48%.
«ЕС сейчас не до Украины, так как своих проблем хватает: Brexit и миграционный и экономический кризис», — сказала политический эксперт Ирина Верещук на канале ZIK, комментируя результаты саммита Украина-ЕС.
Она вспомнила фразу экс-премьер-министра Италии Романо Проди, что Украина никогда может не стать членом ЕС и «дальше кухни Украину не пустят».
По мнению эксперта, Украина должна четко понимать, что лимитированная ассоциация, на которую соглашается Европейский союз, не гарантирует дальнейшее вступление. Более того, она больше выгодна ЕС, чем Украине, потому что украинский рынок намного слабее европейского, а следовательно выигрывает сильнейший.
По ее словам, Украина в безвыходном положении после отказа от российского рынка и «ассоциация не худший из вариантов».
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