Калининград не вошёл в топ-3 тусовочных городов ЧМ-2018 

Калининград не вошёл в тройку самых тусовочных городов чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Первые три строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Их выбрали 28%, 25% и 23% опрошенных соответственно.
"Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург и Казань признаны городами ЧМ-2018 с самыми зажигательными тусовками, развлечениями и концертами для болельщиков", — пояснили в Tvil.ru.
Калининград занял только шестое место. За него проголосовали 3% опрошенных.
Программа фестиваля болельщиков у Дома Советов на 10 июля — здесь.