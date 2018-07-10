Калининград не вошёл в топ-3 тусовочных городов ЧМ-2018

Калининград не вошёл в тройку самых тусовочных городов чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Москва и Первые три строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург Сочи . Их выбрали 28%, 25% и 23% опрошенных соответственно.

"Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург Казань признаны городами ЧМ-2018 с самыми зажигательными тусовками, развлечениями и концертами для болельщиков", — пояснили в Tvil.ru.

Калининград занял только шестое место. За него проголосовали 3% опрошенных.

Программа фестиваля болельщиков у Дома Советов на 10 июля — здесь.