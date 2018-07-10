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На Дону зафиксировано снижение спроса на местные товары и услуги
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На Дону зафиксировано снижение спроса на местные товары и услуги 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Согласно результатам социологического опроса, донские предприниматели в целом позитивно оценивают бизнес-климат в регионе: около 12 процентов считают, что условия для коммерческой деятельности в южной столице хорошие, еще 68 процентов — что вполне приемлемые.
Но при этом эксперты отметили такую тенденцию: предприниматели стали более осторожными, и сейчас их главной целью является сохранить то, что есть. Развивать же свой бизнес планируют только 13 процентов респондентов. Причин тому несколько. Прежде всего, это как раз снижение спроса со стороны заказчиков и покупательной способности населения. Нет продаж, не растет прибыль, а значит, и средств на развитие предприятия нет. Привлекать на это кредиты, по мнению многих, пока также сложно и дорого. Кроме того, респонденты полагают, что в Ростовской области не хватает квалифицированного персонала, из-за чего у предпринимателей регулярно возникают проблемы с подбором кадров даже для уже работающего бизнеса.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Олега Дерезы, чаще всего бизнесмены жалуются на высокие процентные ставки по кредитам, рост издержек в связи с внедрением контрольно-кассовой техники нового образца и нестабильность налогового законодательства.
Сохраняются у комерсантов и трудности при взаимодействии с организациями-монополистами. Как показывают результаты опроса, у малого и среднего бизнеса больше всего проблем с энергетическими и газовыми организациями (соответственно 56,6 процента и 23,1 процента от общего числа респондентов). Суть проблемы в высокой стоимости присоединения и длительной процедуре оформления и согласования необходимых документов.
Между тем эксперты называют еще одну проблему бизнеса — недостаточный уровень подготовки самих участников рынка. По словам вице-президента ТПП Ростовской области Светланы Абдулазизовой, точной статистики, сколько из вновь открывшихся предпринимателей выживают, нет, но, по неофициальным оценкам, эта цифра невелика, всего около пяти процентов. Из тех же, кто начинал свой бизнес с помощью наставника, выживает 85 процентов.
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