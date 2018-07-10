Перемен на малой родине ждут 85% россиян

По данным опроса ОНФ, около 23% респондентов считают, что повышенное внимание необходимо благоустройству родного города или села. 19% считают приоритетным ремонт и строительство дорог, столько же отдали предпочтение экологии малой родины.

При дом ассоциируется с родным городом лишь у каждого пятого. Около 28% опрошенных связывают родную местность с природой, 14% — с историческими событиями и архитектурой.

— Любой населенный пункт имеет знаки и символы, которые являются своего рода отражением его истории, достопримечательностей и особенностей, а также тем, чем гордятся его жители, о чем рассказывают туристам. Однако в большинстве российских городов недостаточное внимание уделяется развитию этих символов, информация о них хранится в библиотеках и, в лучшем случае, изучается в школах на уроках краеведения, — считают эксперты ОНФ.

Исследование ОНФ прошло в 500 населенных пунктах 60 субъектов РФ . Из них 44% — в крупных городах с населением более 100 тысяч жителей и 56% — в малых населенных пунктах. В опросе приняли участие 3,6 тысяч россиян.

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