Ещё
В ФНС назвали возраст старейшего предпринимателя России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия установила космический рекорд
Россия установила космический рекорд

В ФНС назвали возраст старейшего предпринимателя России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Самому старому предпринимателю России 94 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службе (ФНС).
В ведомстве подчеркнули, что россиянин проживает в Москве.
Уточняется, что предприниматель открыл бизнес в области розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.
Ранее сообщалось, что стал известен самый молодой предпринимателе России.
Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет, в который вошли трое россиян.
Газета.Ru: последние новости
Россияне назвали фаворита ЧМ-2018 Опрос: 49% американцев считают Трампа расистом Эксперт назвал причины падения рейтинга "президента богатых" Макрона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог202
Немец устроил дебош в центре Петербурга44
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
США ведут мир к энергетическому кризису28
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA148
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение