В ФНС назвали возраст старейшего предпринимателя России

В ведомстве подчеркнули, что россиянин проживает в Москве

Уточняется, что предприниматель открыл бизнес в области розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Ранее сообщалось, что стал известен самый молодой предпринимателе России.