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Жители Соколиной горы могут дать оценку центру госуслуг на портале «Активный гражданин»
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Жители Соколиной горы могут дать оценку центру госуслуг на портале «Активный гражданин» 

Управа района Соколиная гора 3 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Более 190 тысяч респондентов поучаствовали в голосовании «Центры госуслуг „Мои документы“: оценка москвичей».
На официальном столичном городском портале «Активный гражданин» жителей столицы приглашают поучаствовать в голосовании, посвященном оценке центров госуслуг. Соколинцы могут выбрать из предложенного перечня центр госуслуг района Соколиная гора и высказать свое мнение относительно времени, в среднем потраченного на ожидание в центре, скорости работы, вежливости и доброжелательности сотрудников, а также комфортности центра и уровня качества полученных услуг.
Оценки, которые горожане поставят «Моим документам», будут приняты во внимание руководством центров госуслуг.
Фото: icmos.ru.
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