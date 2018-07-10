Жители Соколиной горы могут дать оценку центру госуслуг на портале «Активный гражданин»

Более 190 тысяч респондентов поучаствовали в голосовании «Центры госуслуг „Мои документы“: оценка москвичей».

На официальном столичном городском портале «Активный гражданин» жителей столицы приглашают поучаствовать в голосовании, посвященном оценке центров госуслуг. Соколинцы могут выбрать из предложенного перечня центр госуслуг района Соколиная гора и высказать свое мнение относительно времени, в среднем потраченного на ожидание в центре, скорости работы, вежливости и доброжелательности сотрудников, а также комфортности центра и уровня качества полученных услуг.

Оценки, которые горожане поставят «Моим документам», будут приняты во внимание руководством центров госуслуг.

Фото: icmos.ru.