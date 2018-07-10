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Российская промышленность начала повышать цены из-за роста НДС
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Российская промышленность начала повышать цены из-за роста НДС 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Неуверенность в завтрашнем дне, низкий спрос, нарастающие расходы вынуждают обрабатывающие отрасли увеличивать цены на свою продукцию. Дополнительным фактором станет грядущее увеличение налога на добавленную стоимость (НДС).
Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики изучил состояние делового климата в российской промышленности на основе опросов руководителей 3,8 тысяч крупных и средних предприятий. Из него следует, что уже 14% компаний повысили цены на свою продукцию, 34% заявили о росте закупочных цен на сырье и комплектующие. Ну, а 22% готовятся после повышения издержек автоматически взвинтить стоимость своих товаров. Главной текущей причиной такого шага называется закон о грядущей ставке НДС с 18 до 20%%.
Среди главных факторов негативной ситуации в бизнес-среде опрошенные назвали низкий внутренний спрос, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.
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