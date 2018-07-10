На чем жируют россияне

Росстат подсчитал россиян с избыточным весом

Почти половина взрослых россиян страдает от лишнего веса, вызванного избыточным и неправильным питанием. Наши соотечественники едят мало рыбы, предпочитая ей колбасу и сосиски. Также в рационе российских граждан выявлена явная нехватка овощей и фруктов, в то время как конфеты и пирожные они поедают ежедневно. Эксперты считают, что дело не только в дороговизне здорового питания, но и в низком уровне гастрономической культуры.

Александр Суринов. Около 40% трудоспособного населения России в возрасте от 19 до 60 лет имеет лишний вес из-за чрезмерного питания. Такие данные озвучил глава Росстата

По результатам исследования рациона жителей страны выяснилось, что россияне очень любят есть мясо, но не очень ценят рыбу, а большинство чаще, чем раз в неделю, едят вареную колбасу и сосиски.

«Был также выявлен явный недостаток потребления овощей и фруктов, и, хотя и в разной степени, но он характерен для всех доходных групп», — сообщил Суринов «Российской газете».

При этом у половины населения конфеты и пирожные входят в ежедневный рацион питания.

В ходе исследования было установлено, что молодых людей, страдающих ожирением, с 2011 года стало больше втрое — среди 16-24-летних эта доля теперь составляет 6%. Для исследования экспертами были опрошены четыре тысячи человек. Социологические опросы были проведены «Левада-центром» по заказу НИУ ВШЭ

Число молодых людей с избыточным весом выросло, по сравнению с исследованием, проведенным пять лет назад, с 13% до 17%, а среди россиян в возрасте 25–39 лет лишними килограммами обладают 42%. Больше всего тучных россиян старше 55 лет: в данной категории этот показатель составил 77%.

Наличие лишнего веса определялось по индексу массы тела (ИМТ) — частному от деления веса человека (в килограммах) на квадрат роста (в метрах). Нормальным считается ИМТ от 18 до 25. Превышение значения говорит об избыточном весе, индекс выше 35 — об ожирении.

В июне этого года о проблеме страдающих ожирением россиян заявил Роспотребнадзор в своем докладе.

Помимо прочего, в рационе россиян был выявлен избыток жира (на 15,3% больше средней рекомендуемой нормы), дефицит белка (на 11,5%) и углеводов (на 18,2%).

О том, что в России стало резко увеличиваться количество людей, страдающих лишним весом, также напоминало Министерство здравоохранения РФ . Одной из причин сложившейся ситуации было названо избыточное потребление хлебобулочных изделий, сахара, растительного масла и картофеля.

В целях оздоровления нации и улучшения качества жизни Минтруд намеревался пересмотреть содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания. К 2021 году в перечне продуктов планируется увеличить количество мяса, полезных продуктов и фруктов.

Объем круп и мучных продуктов министерство планирует сократить, значительно увеличив при этом долю фруктов, овощей и других полезных продуктов в наборе. При этом, как отмечают эксперты, цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30%.

По мнению экспертов, проблема состоит не только в высокой стоимости фруктов и овощей, особенно не в сезон, но и в неумении людей грамотно формировать свое меню. В борьбе с лишним весом россиянам мешает отсутствие пищевой культуры — люди не разбираются в базовых нормах правильного питания, а потому стремятся «заморить червячка» первым, что попадется под руку, не заботясь о последствиях.

«Ожирение в России — это, прямо скажем, мультиформенное заболевание. Это связано и с заеданием стрессов, и с доступностью всякой «мусорной», неполезной еды, еды на улице — такой как чипсы, газированная вода, энергетические напитки. Это также невысокая культура знаний — отсутствие понимания, как образ жизни влияет на здоровье и какую роль при этом играет питание, — пояснила «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник «Клиники лечебного питания» института питания РАМН Ольга Григорьян, — Все думают, что питание — это просто так, лишь бы наесться. А какие последствия возникают от несбалансированных приемов пищи — люди практически не осознают».

По мнению эксперта, сказывается и темп жизни, особенно в большом городе, когда у людей просто не хватает времени на нормальный прием пищи.

«В качестве альтернативы домашней еде люди идут в разные заведения, причем не всегда качественные.

Едят в машине, за компьютером. Причем по большей части это булки, фаст-фуд, так как доступных полезных перекусов, которые бы позволяли наесться и не набрать вес, у нас по большей части просто нет», — отметила Григорьян.

В конце 2015 года в Левада-центре выяснили, что 70% россиян тратят на еду больше половины доходов. Семья с двумя работающими родителями должна зарабатывать минимум 63 тыс. рублей в месяц. Семья, которая хочет покупать еще и мясо с сырами, должна зарабатывать не меньше 83 тыс. рублей. При этом больше половины суммы будет уходить только на базовый рацион.