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Эксперты выяснили, чем недовольны российские авиапассажиры
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Эксперты выяснили, чем недовольны российские авиапассажиры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал восемь тысяч отзывов, которые покупатели авиабилетов оставляли после перелета, и выяснил, что им не понравилось.
Больше всего пассажиры, вылетающие из российских аэропортов, недовольны высокими ценами в заведениях общественного питания и магазинах — такой недостаток указал 21% респондентов.
Второй раздражающий фактор — теснота и нехватка мест для сидения в залах ожидания: на это пожаловались 17% опрошенных. 14% оказались недовольны персоналом российских аэропортов. Большинство из них отмечали, что работники были неприветливы или выполняли работу очень медленно.
Еще одной проблемой российских аэропортов пассажиры назвали очереди — это отметили 13% респондентов. 11% пассажиров недовольны тем, как производится посадка в самолет: их не устраивает, что при наличии в аэропорту телескопических трапов доставка осуществляется на автобусе.
В аэропортах прилета пассажирам больше всего не нравятся навязчивые таксисты — так ответили 20% респондентов. Чаще всего этот пункт отмечали пассажиры, которые прилетали в Адлер.
Второй по популярности ответ — большие очереди на паспортный контроль, этим недовольны 18% путешественников. 15% опрошенных отметили, что в аэропортах прилета долго выдают багаж.
11% пассажиров недовольны высокими ценами на товары и услуги. 10% пожаловались на размер аэропорта и тесноту — такие отзывы чаще всего оставляли пассажиры, которые прилетали в небольшие региональные аэропорты.
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