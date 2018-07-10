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Размер средней пенсии в Югре к 2024 году вырастет до 27 тысяч
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Размер средней пенсии в Югре к 2024 году вырастет до 27 тысяч 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В 2024 году средняя пенсия В Югре и других регионах страны вырастет на 35%. Благодаря реформе выплаты будут повышать в среднем на одну тысячу рублей в год.
Через 6 лет средняя пенсия составит не менее 20 тысяч рублей в месяц. В автономном округе этот показатель будет выше.
Правительство предлагает увеличить пенсионный возраст мужчин до 65 лет, а женщин — до 63. Северяне будут уходить на заслуженный отдых на 5 лет раньше остальных россиян.
Сегодня средняя пенсия в России — чуть боле 14 тысяч рублей. В Югре средний размер пенсии составляют уже сейчас около 20 тысяч рублей.
В других странах пенсионный возраст выше, чем в России. Правда и размер пенсионных выплат — тоже. В Германии мужчины и женщины могут выходить на заслуженный отдых в 67 лет. Каждый месяц они будут получать не меньше 80 тысяч рублей — в переводе на российскую валюту. Работающий гражданин всю карьеру отчисляет в Пенсионный фонд около 20% от своего заработка.
В США мужчины выходят на пенсию в 67, женщины — в 65. Размер отчислений — около 15% от дохода. Размер пенсии — около 70 тысяч рублей.
В Великобритании ветераны Второй мировой войны могут рассчитывать на пенсию от 150 до 650 тысяч рублей в зависимости от боевых заслуг.
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