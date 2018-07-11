Инфляция вторую неделю подряд держится на повышенной отметке

Недельная инфляция в России вторую неделю подряд держится на отметке 0,2 процента. Это следует из данных, опубликованных Росстатом

С 3 по 9 июля 2018 года потребительские цены выросли на 0,2 процента, тот же результат зафиксирован неделей ранее. По оценке Росстата, с начала июля инфляция составила 0,3 процента, с начала года — 2,4 процента.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 1,3 процента, куры — на 1,1 процента, морковь — на 3,9 процента, говорится в материалах Росстата. При этом куриные яйца подешевели на 1,1 процента, помидоры — на 9 процентов, белокочанная капуста — на 8,6 процента, огурцы — на 6,7 процента.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо на прошедшей неделе практически не изменились, отмечает Росстат. Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,7-1,3 процента, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 0,4 процента.

Недельная инфляция в этом году долгое время держалась на уровне 0,1 процента. Тенденция прервалась около двух недель назад в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.

Ранее Банк России сообщил, что в июне инфляционные ожидания россиян резко выросли. Они поднялись до показателей сентября-октября прошлого года (до 9,8 процента с майских 8,6 процента). На всплеск показателя повлиял практически один фактор — рост цен на бензин, подчеркнули в ЦБ. По прогнозу регулятора, дальнейшее снижение инфляционных ожиданий может возобновиться с задержкой из-за планов по повышению ставки НДС.

Годовая инфляция в июне, по данным Росстата, составила 2,3 процента. ЦБ повысил прогноз по инфляции до 3,5-4 процентов в конце 2018 года и ожидает ее краткосрочное повышение до 4-4,5 процента в 2019 году. К таргету Банка России в 4 процента темпы роста потребительских цен вернутся в начале 2020 года, рассчитывают в ЦБ.