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Стало известно, в чью победу на ЧМ-2018 верят россияне
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Россия установила космический рекорд

Стало известно, в чью победу на ЧМ-2018 верят россияне 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Большинство россиян уверены, что на чемпионате мира по футболу 2018 года победит французская сборная. Именно этой команде отдает предпочтение каждый пятый опрошенный специалистами ВЦИОМ фанат. Об этом сообщает ФАН.
Серебряные медали, по мнению российских болельщиков, получат англичане. За них проголосовали 18% респондентов. Бронзу завоюют хорваты, уверены 17% опрошенных. Впрочем, им на пятки в борьбе за третье место наступают бельгийцы, которых выбрало 14% фанатов.
Опрос эксперты проводили среди людей старше 14 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Ранее Пятый канал сообщал, что британским СМИ не удалось одурачить людей россказнями об «ужасах России» во время ЧМ-2018.
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