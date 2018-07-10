Стало известно, в чью победу на ЧМ-2018 верят россияне

Большинство россиян уверены, что на чемпионате мира по футболу 2018 года победит французская сборная. Именно этой команде отдает предпочтение каждый пятый опрошенный специалистами ВЦИОМ фанат. Об этом сообщает ФАН.

Серебряные медали, по мнению российских болельщиков, получат англичане. За них проголосовали 18% респондентов. Бронзу завоюют хорваты, уверены 17% опрошенных. Впрочем, им на пятки в борьбе за третье место наступают бельгийцы, которых выбрало 14% фанатов.

Опрос эксперты проводили среди людей старше 14 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.