Россияне поддерживают запрет на электронные сигареты

Порядка 70% россиян поддерживают распространение антитабачных мер на электронные сигареты, в том числе и «вэйпы». 17% граждан считают, что в этом нет необходимости, а 13% даже не знают о существовании электронных сигарет.

Опрос проводил Фонд «Общественное мнение» в 53 субъектах РФ , в нем участвовали 1500 человек. По данным исследования, больше всего в России курят мужчины. При этом 49% жителей страны никогда в жизни не курили, живут с этой вредной привычкой 32 процента населения, остальным удалось ее побороть.

Отвечая на вопросы, респонденты также отметили, что одобряют запреты на курение в общественных местах, таких как: кафе, вокзалы, аэропорты.