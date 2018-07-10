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Россияне поддерживают запрет на электронные сигареты
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Россияне поддерживают запрет на электронные сигареты 

News.ru 5 часов назад
Порядка 70% россиян поддерживают распространение антитабачных мер на электронные сигареты, в том числе и «вэйпы». 17% граждан считают, что в этом нет необходимости, а 13% даже не знают о существовании электронных сигарет.
Опрос проводил Фонд «Общественное мнение» в 53 субъектах РФ, в нем участвовали 1500 человек. По данным исследования, больше всего в России курят мужчины. При этом 49% жителей страны никогда в жизни не курили, живут с этой вредной привычкой 32 процента населения, остальным удалось ее побороть.
Отвечая на вопросы, респонденты также отметили, что одобряют запреты на курение в общественных местах, таких как: кафе, вокзалы, аэропорты.
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