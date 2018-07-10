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Жителей Ижевска попросили оценить туристический потенциал города
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Жителей Ижевска попросили оценить туристический потенциал города 

ИА «Сусанин» 6 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска попросили оценить туристический потенциал города. Для этого был запущен специальный опрос, сообщает пресс-служба городских властей.
Горожанам предстоит ответить на вопросы о ключевых проблемах, которые препятствуют развитию туризма в столице Удмуртской Республики, оценить возможные положительные и отрицательные последствия привлечения гостей из других городов и стран.
К утру вторника, 10 июля, в опросе приняли участие 5 человек. Все они считают, что развитие туристического потенциала «улучшит экономическое положение города» и позволит развиваться сфере услуг.
Опрос проводится до 13 июля. При голосовании нужно будет авторизоаться с помощью учетной записи на портале Госуслуг.
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