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Опрос: Сочи или Крым, где лучше? 

Украина.ру 19 часов назад
Фото: Украина.ру
Причины выбора места отдыха разнятся. Кого-то в Крыму испугал наплыв туристов из-за открытия Крымского моста, а кто-то говорит о недостаточно развитой инфраструктуре на полуострове.
В то же время по словам работников туристических магазинов, в этом году в Сочи туристов меньше, чем обычно. Большинство едет не отдыхать а на ЧМ-2018 по футболу.
Сочи неофициально именуется южной курортной столицей России. После вхождения Крыма в состав России между регионами началась конкуренция за туристов и инвестиции в туристическую отрасль.
В то же время для некоторых туристов, одинаково приятное впечатление произвел отпуск как в Крыму, так и в Сочи.
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