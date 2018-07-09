Опрос: Сочи или Крым, где лучше?

Причины выбора места отдыха разнятся. Кого-то в Крыму испугал наплыв туристов из-за открытия Крымского моста, а кто-то говорит о недостаточно развитой инфраструктуре на полуострове.

В то же время по словам работников туристических магазинов, в этом году в Сочи туристов меньше, чем обычно. Большинство едет не отдыхать а на ЧМ-2018 по футболу.

Сочи неофициально именуется южной курортной столицей России . После вхождения Крыма в состав России между регионами началась конкуренция за туристов и инвестиции в туристическую отрасль.

В то же время для некоторых туристов, одинаково приятное впечатление произвел отпуск как в Крыму, так и в Сочи.