Орловцев спросили, почему они покидают регион

Центр стратегических разработок (ЦСР) запускает опрос о мобильности россиян. Исследователи хотят узнать, куда и почему люди переезжают.

Официальные данные Росстата только количественные, а цель опроса ЦСР — получить глубокое понимание причин смены места жительства граждан. Они помогут определить ключевые направления городской политики в России

Опросы проходят в июле, обобщенные результаты обещают опубликовать в августе. Чем больше будет респондентов, тем весомее и глубже должны быть результаты. Центр стратегических разработок просит орловцев принять участие в исследовании и записать ответы друзей и близких. Опрос по этой ссылке.