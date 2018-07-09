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Орловцев спросили, почему они покидают регион
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Орловцев спросили, почему они покидают регион 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Центр стратегических разработок (ЦСР) запускает опрос о мобильности россиян. Исследователи хотят узнать, куда и почему люди переезжают.
Официальные данные Росстата только количественные, а цель опроса ЦСР — получить глубокое понимание причин смены места жительства граждан. Они помогут определить ключевые направления городской политики в России.
Опросы проходят в июле, обобщенные результаты обещают опубликовать в августе. Чем больше будет респондентов, тем весомее и глубже должны быть результаты. Центр стратегических разработок просит орловцев принять участие в исследовании и записать ответы друзей и близких. Опрос по этой ссылке.
Сообщение Орловцев спросили, почему они покидают регион появились сначала на РИА 57.
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