Доля премиум-сегмента на рынке РФ постепенно снижается

Профильное ведомство подвело итоги продаж автомобилей из премиум сегмента в течение первых пяти месяцев текущего года.

Так, начиная с января и до начала лета в России была реализовано семьдесят одна тысяча новых легковушек премиум-класса, и чистый прирост в этой сфере составил четыре с половиной процента, и это при том, что динамика общего автомобильного рынка в России превысила восемнадцать процентов за пять месяцев. Эксперты также отметили, что доля премиального сегмента в стране упала на 1.3 процента, хотя в прошлом году показатель был равен десяти процентам.

Как и прежде, самой популярной маркой среди премиальных авто остаётся Mercedes-Benz. На его долю за первые пять месяцев пришлось восемнадцать с половиной тысяч машин, и прирост составляет четыре с половиной процента. Немного отстаёт по продажам бренд BMW с результатом в почти семнадцать тысяч реализованных премиальных авто. Замыкает тройку лидеров Lexus с показателем в одиннадцать с половиной тысяч машин, прирост при этом составил 8.8 процентов. Наибольший прирост показал производитель Mini, который составил почти пятьдесят девять процентов А вот такие марки, как Cadillac, Genesis, Audi и Infiniti показали отрицательную динамику.