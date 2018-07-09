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Доля премиум-сегмента на рынке РФ постепенно снижается
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Доля премиум-сегмента на рынке РФ постепенно снижается 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Профильное ведомство подвело итоги продаж автомобилей из премиум сегмента в течение первых пяти месяцев текущего года.
Так, начиная с января и до начала лета в России была реализовано семьдесят одна тысяча новых легковушек премиум-класса, и чистый прирост в этой сфере составил четыре с половиной процента, и это при том, что динамика общего автомобильного рынка в России превысила восемнадцать процентов за пять месяцев. Эксперты также отметили, что доля премиального сегмента в стране упала на 1.3 процента, хотя в прошлом году показатель был равен десяти процентам.
Как и прежде, самой популярной маркой среди премиальных авто остаётся Mercedes-Benz. На его долю за первые пять месяцев пришлось восемнадцать с половиной тысяч машин, и прирост составляет четыре с половиной процента. Немного отстаёт по продажам бренд BMW с результатом в почти семнадцать тысяч реализованных премиальных авто. Замыкает тройку лидеров Lexus с показателем в одиннадцать с половиной тысяч машин, прирост при этом составил 8.8 процентов. Наибольший прирост показал производитель Mini, который составил почти пятьдесят девять процентов А вот такие марки, как Cadillac, Genesis, Audi и Infiniti показали отрицательную динамику.
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