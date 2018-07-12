Россияне оценили шансы Порошенко и Тимошенко

Шансов выиграть выборы президента Украины 2019 года нет ни у действующего главы государства Петра Порошенко , ни у его соперницы Юлии Тимошенко . В этом уверены 64% россиян, о чем свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

28% опрошенных убеждены, что больше шансов на победу имеет Тимошенко, а 9% считают фаворитом президентской гонки Порошенко.

В опросе приняли участие 9334 человека.