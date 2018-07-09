Ореховцы приняли участие в шестой части голосования «Влюбиться в Москву»

Ореховцы назвали парк «Царицыно» самым любимым местом для отдыха у воды. Голосование по этому вопросу стартовало на портале «Активный гражданин» в понедельник, 9 июля.

Буквально за несколько часов в опросе приняли участие около двух тысяч жителей Москвы , в том числе и респонденты из района Орехово-Борисово Северное.

Сначала голосующие выбирали, за какие направления они будут голосовать в шестой части опроса «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы». Абсолютным большинством голосов ореховцы выбрали «самый любимый парк для отдыха у воды». И, конечно, среди десятка вариантов самым популярным ответом у местных респондентов стал «парк „Царицыно“ (100%).

Напомним, что это предварительные результаты. Данные обновляются каждые 10 минут.