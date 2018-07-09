Ещё
Ореховцы приняли участие в шестой части голосования «Влюбиться в Москву»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ореховцы приняли участие в шестой части голосования «Влюбиться в Москву» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 3 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Ореховцы назвали парк «Царицыно» самым любимым местом для отдыха у воды. Голосование по этому вопросу стартовало на портале «Активный гражданин» в понедельник, 9 июля.
Буквально за несколько часов в опросе приняли участие около двух тысяч жителей Москвы, в том числе и респонденты из района Орехово-Борисово Северное.
Сначала голосующие выбирали, за какие направления они будут голосовать в шестой части опроса «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы». Абсолютным большинством голосов ореховцы выбрали «самый любимый парк для отдыха у воды». И, конечно, среди десятка вариантов самым популярным ответом у местных респондентов стал «парк „Царицыно“ (100%).
Напомним, что это предварительные результаты. Данные обновляются каждые 10 минут.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
День семьи, любви и верности отметят в библиотеке Будущим полицейским вручили дипломы об образовании Собянин: В 2016 году в Москве отреставрированы 90 памятников архитектуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза202
В России отреагировали на уход Джонсона89
Борис Джонсон ушел в отставку196
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев242
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»61
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
Мужчину убили ударом ноги в центре Москвы
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение