Исследование: малый бизнес в России настроен оптимистичнее, чем крупный

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Настроения российских предпринимателей улучшились: более трети положительно оценивают текущее финансовое положение своего бизнеса. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Согласно результатам опроса НАФИ, 39% российских предпринимателей оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» или «очень хорошее». «Средним» его считают 41% бизнесменов, а негативные оценки дают лишь 15% опрошенных.

При этом «хорошим» текущее финансовое положение компании чаще остальных считают руководители крупных предприятий (58%). Сложнее всего приходится представителям микробизнеса: они чаще всего оценивают положение компании как «плохое».

При этом предприниматели стали оптимистичнее: 43% представителей бизнеса в перспективе ожидают улучшения финансового положения. Ухудшения ждут лишь 10%, а 38% считают, что все останется по-прежнему.

Оптимистичнее остальных оказались представители малого бизнеса: в улучшения верит почти половина (46%). А руководители микропредприятий чаще других прогнозируют ухудшение финансового положения (16%).

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НАФИ провел опрос 500 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных округах России в апреле. Индекс делового климата (NAFI Business Climate Index) в первом квартале этого года составил 24.4 п.п., что на 2.2 п.п. выше, чем в 4 квартале 2017 года.

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