Работники подрывают защиту компаний изнутри

Большая часть российских компаний не соблюдает простые меры защиты корпоративной информации. Проблема главным образом заключается в самих работниках, которые несерьёзно подходят к этому вопросу.

Так, трое из четверых респондентов регулярно подключают к рабочим компьютерам флэшки и другие внешние носители. Почти половина опрошенных (всего их было около 900) копирует любые документы в офисе, делает скриншоты и пересылает рабочие файлы на личную почту.

В ходе опроса, проведённого антивирусной компанией ESET и бизнес-порталом ГлобалМСК.ру, также стало известно, что 54% самостоятельно выбирают программное обеспечение для рабочего компьютера. Отметим, что доля респондентов, допускающих потенциально опасные действия, и компаний, игнорирующих защиту информации, примерно совпадает.

Количество фирм, работающих правильно, не так уж и много. Только в 30% из них предусмотрены безопасные места хранения конфиденциальных данных, и лишь 38% организаций заблокировали подключение неавторизованных устройств.

Отсутствие должной защиты, как выяснили специалисты, также влияет и на продуктивность. Больше половины работников посещают любые сайты без ограничений, одна треть сидит в соцсетях, а почти каждый четвёртый тратит рабочие часы на проекты, не связанные с их основной работой.

Ранее News.ru рассказал о другом исследовании ESET. Разработчик антивирусного ПО посвятил его хакерам, зарабатывающим на любителях халявы.