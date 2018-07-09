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42% опрошенных жителей Тверской области уверены, что мужчина не должен обеспечивать женщину
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42% опрошенных жителей Тверской области уверены, что мужчина не должен обеспечивать женщину 

tvernews.ru 5 часов назад
Фото: Новости РуФокс
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 200 жителей Твери и выяснили, должен ли мужчина содержать женщину.
24% опрошенных считают, что мужчина должен полностью обеспечивать свою женщину, причем с этим утверждением согласен бОльший процент мужчин, нежели женщин. «Женщина в хорошей семье занята домом, детьми, поддержанием домашнего очага. Если она еще и будет пытаться себя обеспечивать, то у нее не останется времени на радости жизни. Настоящий мужчина такого не допустит и обязан финансово обеспечить свою жену, » — комментирует свое мнение Стефан.
19% респондентов согласны, что парень может поддерживать свою девушку материально, но делать он это должен добровольно. Также необходимо позволять даме самой на себя зарабатывать — то есть, не сажать ее дома и не запрещать трудиться «хотя бы для души», как сказала одна из респонденток. Такого мнения придерживаются в большинстве своем девушки-участницы опроса.
Вопреки стереотипам, 42% участников исследования уверены, что мужчина не должен обеспечивать женщину. «Особенно в современном мире, » — комментирует Евгения, — «где женщина может найти себе достойную работу и даже в чем-то сама помогать мужу финансово. Материальная зависимость девушки от парня осталась далеко в прошлом».
Оставшиеся придерживаются мнения, что в плане финансов в паре всё должно быть поровну.
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