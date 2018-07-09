Россиян хотят обложить очередными поборами

Государственная дума собирается внести на рассмотрение документ, который регламентирует сбор лесных ягод, грибов, дикорастущих растений и их дальнейшую продажу.

Законодатели придумали еще один способ, как вытащить из граждан деньги. Россиян хотят обложить очередными поборами. Таким способом депутаты собираются легализовать рынок дикорастущих растений, который, по мнению депутата от партии «Единая Россия» Николаева Николая, сейчас является теневым на три четверти.

По мнению парламентариев, каждый россиянин благодаря нововведению сможет получить дополнительный источник дохода. Для этого будет необходимо арендовать минимум на 10 лет участок в лесу.

На деле же небогатые люди, в числе которых огромное количество пенсионеров, не смогут больше собирать грибы и лесные ягоды, чтобы элементарно выжить. Ведь у большинства не будет возможности взять участок в лесу в аренду.

Николаев предлагает вернуть заготовительные конторы в сельскую местность, чтобы, по его словам, принимать у населения грибы и ягоды по расценкам, которые, вполне возможно, будут грабительскими.