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По данным ВЦИОМа: «Каждый второй россиянин считает ЕГЭ объективным!»
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По данным ВЦИОМа: «Каждый второй россиянин считает ЕГЭ объективным!» 

Нижегородская правда 6 июля 2018
Фото: Нижегородская правда
Система оценки знаний в России является объективной по мнению большинства россиян, порядка 52% респондентов опроса ВЦИОМ отметили снижение субъективности при оценке школьных знаний благодаря ЕГЭ.
«Мы видим, что институт единого госэкзамена уже стал устоявшимся явлением, он абсолютно понятен россиянам. Это говорит о том, что между государством и обществом идет постоянный диалог, учитываются мнения граждан, ведется работа с экспертным сообществом. Пример этому — отказ от тестовой части в ЕГЭ, которая вызывала критику и негативное отношение к единому госэкзамену. Формат и содержание ЕГЭ претерпели за годы его существования значительную трансформацию в соответствии с запросами общества и в их нынешнем виде воспринимаются россиянами положительно», — отметил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
Анализ обращений, поступивших на горячую линию и линию доверия ЕГЭ в 2018 году, показал, что у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену. Основные вопросы в настоящий момент касаются итоговой аттестации в 9 классах, тем не менее, система оценивается профессиональным сообществом как объективная и с учетом мнения граждан будет усовершенствована в дальнейшем.
Около 57% россиян отмечают, что одаренные дети из отдаленных уголков страны получили возможность учиться в престижных вузах благодаря единому госэкзамену, как показал опрос ВЦИОМ. В настоящий момент многих высокобалльников ЕГЭ привлекает возможность остаться в собственном регионе и поступить в крупные региональные вузы.
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