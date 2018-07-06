По данным ВЦИОМа: «Каждый второй россиянин считает ЕГЭ объективным!»

Система оценки знаний в России является объективной по мнению большинства россиян, порядка 52% респондентов опроса ВЦИОМ отметили снижение субъективности при оценке школьных знаний благодаря ЕГЭ.

Анзор Музаев. «Мы видим, что институт единого госэкзамена уже стал устоявшимся явлением, он абсолютно понятен россиянам. Это говорит о том, что между государством и обществом идет постоянный диалог, учитываются мнения граждан, ведется работа с экспертным сообществом. Пример этому — отказ от тестовой части в ЕГЭ, которая вызывала критику и негативное отношение к единому госэкзамену. Формат и содержание ЕГЭ претерпели за годы его существования значительную трансформацию в соответствии с запросами общества и в их нынешнем виде воспринимаются россиянами положительно», — отметил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Анализ обращений, поступивших на горячую линию и линию доверия ЕГЭ в 2018 году, показал, что у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену. Основные вопросы в настоящий момент касаются итоговой аттестации в 9 классах, тем не менее, система оценивается профессиональным сообществом как объективная и с учетом мнения граждан будет усовершенствована в дальнейшем.

Около 57% россиян отмечают, что одаренные дети из отдаленных уголков страны получили возможность учиться в престижных вузах благодаря единому госэкзамену, как показал опрос ВЦИОМ. В настоящий момент многих высокобалльников ЕГЭ привлекает возможность остаться в собственном регионе и поступить в крупные региональные вузы.