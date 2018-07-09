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По мнению россиян бедных семей стало меньше
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По мнению россиян бедных семей стало меньше 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Как показывают данные опросов ведущих социологических центров, российские граждане всё реже в повседневной жизни встречаются с членами семей, которых можно было бы причислить к категории неблагополучных, передаёт "РИА Новости".
В частности, 52% жителей страны сообщили, что в их кругу общения таких людей вообще нет. 45% признались, что всё же имеют знакомства с подобными семьями, а у 16% таких знакомых оказалось большинство.
Главными признаками семейного неблагополучия россияне назвали низкий уровень жизни и недостаток финансовых средств на предметы первой необходимости.
А основной причиной возникновения сложных жизненных ситуаций оказалась зависимость от алкоголя или наркотиков, проблемы с трудоустройством и халатность в воспитании детей.
Фото: Fotolia / mast3r
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