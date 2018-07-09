Падение доходов россиян вызвало сокращение полетов за рубеж

Если в 2017 году соотношение внутреннего и выездного авианаправления составляло 55 и 45%%, то в этом году 61 и 39%%. Таким образом доля продаж авиабилетов за границу упала на 5%. Об этом пишет Газета.ру

Косвенные причины лежат в подорожании керосина и как следствие средне— и дальнемагистральных перелетов. Также отмечается, что 36% россиян не против отдыхать вне страны, но не может себе этого позволить. С одной стороны, системно падают доходы, растет инфляция, тарифы. С другой — курс рубля за год упал почти на пять пунктов — с 58 до 63 за доллар. А евро вырос с 65 до 74 рублей.

Средняя стоимость авиабилет на зарубежные рейсы составляет 18 тысяч рублей (в прошлом году — 16,2 тысячи).