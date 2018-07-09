Россияне назвали Алтайский край в числе желанных мест для поездок 

Большинство россиян мечтают посетить Камчатку и Барнаул. Своими предпочтениями относительно путешествий со специалистами Ростуризма поделились около 2,5 тыс. человек.
98% респондентов изъявили желание лучше узнать Россию. В связи с этим 34% туристов мечтают поехать на Камчатку, Курильские острова, 30% — Байкал, Алтай, Карелию.
Эксперты выделили три места, которые являются самыми желанными для поездок. Это Камчатка, озеро Байкал и Алтайский край.
Стоит отметить, что 56% опрошенных озвучили свои планы на ближайшее время.