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Россияне назвали Алтайский край в числе желанных мест для поездок
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Россияне назвали Алтайский край в числе желанных мест для поездок 

АиФ — Алтай 10 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Большинство россиян мечтают посетить Камчатку и Барнаул. Своими предпочтениями относительно путешествий со специалистами Ростуризма поделились около 2,5 тыс. человек.
98% респондентов изъявили желание лучше узнать Россию. В связи с этим 34% туристов мечтают поехать на Камчатку, Курильские острова, 30% — Байкал, Алтай, Карелию.
Эксперты выделили три места, которые являются самыми желанными для поездок. Это Камчатка, озеро Байкал и Алтайский край.
Стоит отметить, что 56% опрошенных озвучили свои планы на ближайшее время.
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