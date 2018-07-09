Россия — в пятерке самых работающих стран

В 2017 году россияне стали работать на шесть часов больше, чем в 2016-м: каждый занятый провел на работе в среднем 1980 часов. Этот показатель вырос впервые с 2014 года.

Однако Россия серьезно отстает от ведущих стран по «качеству работы». Под этим термином ОЭСР понимает суммарный почасовой заработок, выраженный в долларах и учитывающий степень равномерности распределения доходов среди населения. Россия занимает девятое место с конца. Показатель России ($4,1) ниже, чем у других стран БРИКС , по данным за 2015 год. Средний показатель по ОЭСР составляет $16,8.

ОЭСР отмечает, что сопоставлять данные между странами за один и тот же год не слишком корректно, поскольку источники и методы получения этих данных в разных странах разнятся.