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Россия — в пятерке самых работающих стран
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Россия — в пятерке самых работающих стран 

Хабаровский край сегодня 16 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Россия второй стала пятой из 37 по трудовой нагрузке в списке ведущих стран мира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РБК. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В 2017 году россияне стали работать на шесть часов больше, чем в 2016-м: каждый занятый провел на работе в среднем 1980 часов. Этот показатель вырос впервые с 2014 года.
Больше, чем в России, в 2017 году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. По этому показателю страна опередила представителей G7, включая США, Германию и Японию.
Однако Россия серьезно отстает от ведущих стран по «качеству работы». Под этим термином ОЭСР понимает суммарный почасовой заработок, выраженный в долларах и учитывающий степень равномерности распределения доходов среди населения. Россия занимает девятое место с конца. Показатель России ($4,1) ниже, чем у других стран БРИКС, по данным за 2015 год. Средний показатель по ОЭСР составляет $16,8.
ОЭСР отмечает, что сопоставлять данные между странами за один и тот же год не слишком корректно, поскольку источники и методы получения этих данных в разных странах разнятся.
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