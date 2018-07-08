Богатые люди предпочитают iPhone. Это факт 

Это фактНациональное бюро экономических расследований опубликовало любопытную статистику. Согласно тексту документа, среди пользователей распространено поведение, когда iPhone покупается исключительно для демонстрации своей платежеспособности и статуса.
В отчете есть пояснение, что пользователи, в распоряжении которых есть iPhone, в 69,1% случаев относятся к категории людей с «высоким доходом».
При наличии у человека iPad исследователи смогли с точностью в 66,9% определить уровень достатка. В случае с Android-устройства есть шанс предсказать средний доход потребителя в 59,5% случаев.
В опросе участвовали 6394 человека, проживающих на территории США. Полный текст исследования доступен тут.
Пожалуй, если бы Национальное бюро экономических расследований провело подобный социальный опрос среди жителей России, отчет бы провалился. Наша ментальность кардинально отличается от американской, как ни крути.