Богатые люди предпочитают iPhone. Это факт

Это фактНациональное бюро экономических расследований опубликовало любопытную статистику. Согласно тексту документа, среди пользователей распространено поведение, когда iPhone покупается исключительно для демонстрации своей платежеспособности и статуса.

В отчете есть пояснение, что пользователи, в распоряжении которых есть iPhone, в 69,1% случаев относятся к категории людей с «высоким доходом».

При наличии у человека iPad исследователи смогли с точностью в 66,9% определить уровень достатка. В случае с Android-устройства есть шанс предсказать средний доход потребителя в 59,5% случаев.

В опросе участвовали 6394 человека, проживающих на территории США . Полный текст исследования доступен тут.