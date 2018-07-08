Абитуриенты обозначили самые популярные профессии страны: юристы вышли из моды

Времена тотального «лома» абитуриентов на юридические и экономические направления подготовки в вузах окончательно миновали. Абсолютным хитом этого сезона, судя по опросам, проведенным к началу вступительной кампании в вузах, стала профессия врача. А вот юристы с экономистами по популярности идут сейчас на равных с программистами и — впервые за всю постсоветскую историю России ! — с военными. Самыми же непопулярными у абитуриентов стали специальности маркетологов и рекламщиков. Вдвое больше голосов набрали даже будущие фермеры.

Каких только историй не наслушаешься сейчас от вчерашних школьников, рассылающих документы в вузы.

— Буду стоматологом! — сообщил «КВ» вчерашний одиннадцатиклассник Федор. — А что, прикольно: буду народу зубы драть! Ну а если серьезно, то я узнавал: заработки у этих специалистов хорошие, работы полно — стоматологические кабинеты и поликлиники сейчас чуть ли не на каждом шагу.

— В ближайшее время в борьбе с онкологическими заболеваниями произойдет реальный прорыв, — объяснила «КВ» свой выбор выпускница столичной школы Катя. — По сути дела, он уже начался на наших глазах. Но развивать его и выводить на принципиально новый уровень предстоит нашему поколению. Это сейчас — самое перспективное направление в медицине, и там многого можно будет добиться. Так что никаких колебаний при выборе, куда поступать, у меня не было — конечно же, в медицинский вуз. Правда, конкурс у нас очень высокий.

Есть, разумеется, желающие поступить в вузы и на другие направления подготовки. Но, как свидетельствует последнее исследование «Левада-центра» , самой популярной в России профессией на сегодняшний день стал врач. Этот вариант выбрал каждый пятый опрошенный, оставив далеко позади даже такую некогда суперпопулярную профессию, как — страшно сказать! — директор банка.

По своей популярности среди абитуриентов и их родителей медицинские направления подготовки в этом году не имеют себе равных. Они задвинули даже таких прежних фаворитов, как юристы с экономистами, которые в компании с финансистами, предпринимателями и программистами поделили на этот раз в табели народных предпочтений вторые-седьмые места, набрав 15% голосов каждый. Причем в ту же группу популярности вошли и военные, обойдя даже директоров банков — в активе последних всего лишь 12%.

Выявлены и явные профессии-аутсайдеры. Сейчас это — маркетологи, рекламисты, политологи, социологи и священники. Только 1% родителей хочет, чтобы их ребенок выбрал себе такую карьеру, а это в 4–5 раз меньше, чем еще пару лет назад.

Любопытно, что даже профессия специалиста в области сельского хозяйства сегодня вдвое привлекательнее для семей абитуриентов, чем рекламщик или маркетолог: в профессии фермера видят своих детей 2% респондентов. Не особо рвется народ, как оказалось, и в учителя — лишь 3% желающих. Правда, университетскими преподавателями — как профессорами, так и учеными — хотели бы стать вдвое больше вчерашних школьников — 6% опрошенных.

Источник