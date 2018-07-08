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Эксперт назвал причины падения рейтинга «президента богатых» Макрона
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Эксперт назвал причины падения рейтинга «президента богатых» Макрона 

Газета.Ru 8 июля 2018
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал, что политикой Макрона недоволен политический истеблишмент из-за проведения им конституционной реформы и сокращения числа депутатов, передает НСН.
"Рейтинг президента довольно подвижен. Правый электорат наоборот поддерживает, считает, что Макрон проводит правильную политику, что затрудняет действия со стороны республиканцев стать оппонентами президента. У них это не получается, потому что во многом он проводит правую политику.
Такой центризм, лавирование между правым и левым фронтом, позволяет Макрону все-таки действовать очень успешно, несмотря на то, что рейтинги его возможно и не увеличиваются. Вполне возможно, что он может это компенсировать успехами во внешнеполитическом направлении, где он добился хороших результатов, укрепив себя в качестве человека номер один в Европе", — заключил Федоров.
Более 70 процентов французов считают политику президента Эмманюэля Макрона несправедливой, а 65 процентов — неэффективной. Опрос с такими результатами провела компания Odoxa-Dentsu Consulting для газеты Figaro и радиостанции France Info.
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