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В мае-июне курорты Кубани приняли 3,2 миллиона туристов
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В мае-июне курорты Кубани приняли 3,2 миллиона туристов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. За шесть месяцев 2018 года турпоток на курорты Кубани составил почти 5,2 миллиона человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Только в мае-июне курорты приняли около 3,2 миллиона отдыхающих, что на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
В целом, за последние 18 лет число отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось почти в 3,5 раза. Согласно последним опросам, треть туристов посещают курорты Краснодарского края часто, а 15% — регулярно.
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