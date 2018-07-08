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Росстат: почти половина взрослого населения страны страдает избыточным весом
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Росстат: почти половина взрослого населения страны страдает избыточным весом 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Около 40% взрослых россиян страдают избыточным весом из-за неправильного питания. Об этом рассказал глава Росстата Александр Суринов в интервью "Российской газете".
Лишний вес имеет трудоспособное население страны в возрасте от 19 до 60 лет. Одной из причин сложившейся ситуации было названо избыточное питание. Россияне злоупотребляют колбасой и сосисками и едят мало рыбы, предпочитая мясо.
"Был также выявлен явный недостаток потребления овощей и фруктов, и, хотя и в разной степени, но он характерен для всех доходных групп", — отметил Александр Суринов.
Выводы были сделаны на основе исследования рациона жителей России. Привычки населения изучались в течение пяти лет.
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