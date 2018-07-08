Росстат: почти половина взрослого населения страны страдает избыточным весом

Лишний вес имеет трудоспособное население страны в возрасте от 19 до 60 лет. Одной из причин сложившейся ситуации было названо избыточное питание. Россияне злоупотребляют колбасой и сосисками и едят мало рыбы, предпочитая мясо.

"Был также выявлен явный недостаток потребления овощей и фруктов, и, хотя и в разной степени, но он характерен для всех доходных групп", — отметил Александр Суринов.