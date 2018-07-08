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Неблагополучных семей в России стало меньше
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Первые дети выведены из тайской пещеры

Неблагополучных семей в России стало меньше 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Россияне все реже замечают в своем окружении неблагополучные семьи. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщается на сайте организации.
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