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Неблагополучных семей в России стало меньше
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Неблагополучных семей в России стало меньше
Мир24
1 час назад
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Фото:
Мир24
Россияне все реже замечают в своем окружении неблагополучные семьи. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного
Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), сообщается на сайте организации.
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