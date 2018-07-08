40 процентов трудоспособного населения имеют лишний вес 

«Первый раунд наблюдения выявил пищевые предпочтения среди различных групп населения и показал, что в России стоит проблема избыточного питания. То есть около 40 процентов взрослого трудоспособного населения (в возрасте 19-60 лет) имеет избыточную массу тела», — сказал он.
Установлена приверженность россиян к потреблению мяса, зависящая от места проживания и доходов и, наоборот, — явный недостаток потребления рыбы. Большинство детей и взрослых чаще, чем раз в неделю, потребляли вареные колбасы и сосиски, что не является признаком здорового питания. «Был также выявлен явный недостаток потребления овощей и фруктов, и, хотя и в разной степени, но он характерен для всех доходных групп», — продолжил Суринов.
Подробности интервью с Александром Суриновым читайте в завтрашнем номере «РГ»