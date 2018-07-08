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40% туристов посещают Вьетнам повторно
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40% туристов посещают Вьетнам повторно 

Вьетнам сегодня 12 часов назад
Фото: Вьетнам сегодня
Более 40% туристов выбирают Вьетнам для повторного посещения, свидетельствуют данные опроса Национальной администрации туризма
Остальные 60% в прошлом году побывали во Вьетнаме впервые. В 2014 году этот показатель был больше на 7%. Второй раз страну тогда посетили 18% туристов, еще 15% были во Вьетнаме больше двух раз.
Участие в опросе приняли 27 000 иностранцев, ответивших на вопросы анкеты, которые им вручали на одном из 12 пограничных пунктов пропуска: четыре аэропорта, четыре наземных КПП и четыре морских порта.
Опрос также выявил большой уровень удовлетворенности иностранцами туристического сервиса во Вьетнаме — 93,4%. Выяснилось также, что чаще всего туристы путешествуют по стране самостоятельно. Пакетные туры предпочитают лишь 40% прибывших.
Больше всего расходов у путешествующих морем — в среднем $ 1790 на человека. Подсчитано, что средний американский турист тратит во Вьетнаме $ 1525, европейский — $ 1295, азиатский — $ 995. Средняя продолжительность пребывания туристов составила 9,27 дня.
В прошлом году Вьетнам посетили почти 13 млн иностранных туристов. В первой половине 2018 года количество посещений составило почти 7,9 млн, что больше прошлогодних показателей на 27%.
В этом году Вьетнам поставил целью довести эту цифру до 15-17 млн К 2020 году количество посещений должно вырасти до 20 млн, а туризм должен занять 10% ВВП страны с годовыми доходами $ 35 млрд
Источник: VnExpress
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